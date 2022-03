'Pantanal': veja o resumo da novela desta quinta-feira (31)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (31), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Maria espanta a onça antes que ela pegue Gil

Maria ouve a onça se aproximar e se desespera quando Gil decide ir ao encontro do bicho. Tião e Quim implicam com Filó, insinuando o interesse pelo patrão. Mariana avisa a Irma que Antero está acabando com o patrimônio da família.



José Leôncio chega ao Rio de Janeiro e contrata um taxista de índole duvidosa. Maria espanta a onça antes que ela pegue Gil. O taxista pensa em roubar o dinheiro de José Leôncio.



Madeleine vê o fazendeiro, fica deslumbrada, e pensa em se divertir com ele. Antero joga em um cassino clandestino. Gustavo aparece no restaurante para levar Madeleine, e José Leôncio o enfrenta.