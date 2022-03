'Pantanal': veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (30), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Tião desconfia que Tadeu, filho de Filó, seja filho de José Leôncio.

Maria pede que Gil ouça José Leôncio e é gentil com ele. Tião desconfia que Tadeu, filho de Filó, seja filho de José Leôncio. Maria se recusa a dormir com Gil, que fica furioso. Filó se insinua para José Leôncio, que não dá atenção.



Madeleine se diverte na boate e Gustavo não consegue levá-la para casa. Antero perde seu carro no jogo. Mariana discute com Madeleine.



José Leôncio vai ao Rio de Janeiro pegar o pagamento de uma boiada. Antero tem uma conversa séria com Madeleine. José Leôncio pensa nas palavras de Eugênio durante a viagem de chalana.