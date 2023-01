Panic! at the Disco anuncia separação após 19 anos

Depois de 19 anos na estrada, a banda de rock Panic! at the Disco teve a separação anunciada pelo vocalista Brendon Urie, em seu perfil nas redes sociais. No comunicado, feito nesta terça-feira (24), o cantor revelou que a esposa, Sarah Urie, está esperando o primeiro filho do casal, e que, por isso, ele pretende se concentrar na família.

“Às vezes, uma jornada precisa acabar para que uma nova comece [...] Vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar meu foco e energia em minha família, e, com isso, Panic! at The Disco não existirá mais.” explicou no pronunciamento.

O artista ainda aproveitou a publicação para agradecer aos fãs, que os acompanharam ao longo das quase duas décadas de banda, afirmando não conseguir nem colocar em palavras o quanto o apoio dos admiradores significou para o grupo.

Antes da separação definitiva, os membros do Panic! at the Disco se apresentarão em uma série de apresentações pela Europa, a partir do dia 20 de fevereiro.

O último show da banda deve ocorrer em Manchester, na Inglaterra, no dia 10 de março.