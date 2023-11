Palco de show de Marisa Monte desaba em Niterói após temporal; veja vídeo

O palco do show em que a cantora Marisa Monte subiria na noite deste sábado (18), na Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, desabou após fortes chuvas registradas na cidade. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais em meio aos registros de altas temperaturas e, logo após, uma forte tempestade.

O caso, entretanto, só teria ocorrido após o cancelamento das apresentações, decisão tomada pela Prefeitura da cidade após a ocorrência de forte ventania e raios. Segundo a gestão municipal, ninguém se ferido.

Veja o vídeo:

"Devido às condições climáticas adversas e atípicas, incluindo fortíssimos ventos e tempestade de raios, o show da Marisa Monte, originalmente agendado para hoje às 21h na Praia de Icaraí, foi adiado. A decisão visa garantir a segurança do público e dos artistas. Informações detalhadas sobre a nova data e eventuais procedimentos serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos", disse o comunicado do órgão.

O show faria parte da comemoração de 450 anos de Niterói, com previsão de abertura com o DJ MAM. Entretanto, logo após o início, a situação teria sido entendida como complicada, o que gerou o cancelamento em seguida.

As comemorações de aniversários continuariam neste domingo (19), para quando estava programado o show do encontro dos roqueiros do Barão Vermelho e do Detonautas. Além disso, no próximo fim de semana está previsto Teresa Cristina e Alcione em shows que não foram cancelados até então.