Pais de Alicia Witt, atriz de 'The Walking Dead', morrem devido ao frio, revela atestado de óbito

A atriz Alicia Witt, que ficou famosa por integrar o elenco das séries 'The Walking Dead' e 'Orange is the New Black', por fim, descobriu a causa da morte dos pais, que faleceram no fim do ano passado.

Segundo atestados de óbito emitidos na última quinta-feira (24), Robert Witt, de 87 anos, e Diane Witt, de 75, morreram por "provável arritmia cardíaca" devido ao frio. O casal foi encontrado morto em casa, em dezembro de 2021.

Segundo o site americano Just Jared e outros veículos de imprensa locais, Alicia pediu a um membro da família para verificar como seus pais estavam em sua casa em Worcester, Massachusetts. Depois disso, ela não teve mais notícias deles por vários dias.

O casal teve problemas com o frio na cidade e fez o uso de um aquecedor. Aparentemente, ambos estavam doentes. As mortes foram investigadas pela polícia local e Alicia Witt confirmou a notícia. Durante a investigação, a polícia informou que não existiam sinais de entrada forçada na residência do casal, onde moravam há décadas.

Os pais de Alicia trabalhavam como professores de ensino médio antes de se aposentarem. Além de Alicia, o casal teve outro filho, Ian.