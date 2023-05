Pai de seis filhos, Leonardo diz que tem um preferido: ‘amor é convivência’

O cantor Leonardo, de 59 anos, é pai de Isabella, Jéssica, Pedro, Zé Felipe, Matheus e João Guilherme. Em entrevista ao colunista Léo Dias, o artista acabou confessando que existe um preferido entre eles, mas não citou nomes.

No entanto, listou a convivência como principal fator de afeto. “Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então tem sim”, disse ao colunista.

Ainda assim, Leonardo explicou que se “divide” para dar atenção aos seis herdeiros. “Nesse momento, eu me divido entre eles, estou convivendo com todos. Convivo bem com o João, com a Isabella, com a Jéssica, com o Pedro, mas hoje já se igualaram. Por exemplo, o Zé foi criado comigo, né? Mas agora ele deu uma afastada da gente porque tem a família dele para cuidar, mas é assim o processo da vida. O amor é igual para todos, assim como a herança”, explicou.

Leonardo ainda falou sobre a personalidade do filho caçula, o ator João Guilherme, que se diferencia dos irmãos. “Ele é uma delícia, ele é diferente. Todos os meus outros filhos são mais 'caipiras', o Zé é 'caipira', o Pedro é 'caipira', o Matheus é 'caipira', minhas outras duas filhas também são 'caipiras'. Ou seja, nascidos para o interior. Ele [João Guilherme] não, é todo ‘cariocado’, cheio de gíria”.