Pai de Britney Spears desiste de tutela da cantora, diz mídia americana

Jamie Spears, pai de Britney Spears, vai renunciar ao cargo de tutor da filha, informou a mídia americana nesta quinta-feira (12). A princesa do pop trava uma batalha judicial com a família para ser retirada da tutela do pai, alegando anos de abusos e restrições.

A cantora americana de 39 anos pediu em junho que seu pai fosse removido da tutela de seus bens pessoais e decisões pessoais, em conduta que ela considerou como "abusiva, idiota e constrangedora".

Após o depoimento, a tutela foi mantida, mas, em julho, Britney ganhou na Justiça o direito de escolher seu próprio advogado. Neste ano, o movimento "#FreeBritney" cresceu e contou com algumas manifestações nos Estados Unidos.

O advogado de Jamie Spears disse na época que lutaria contra a medida, pelo controle da conta bancária de sua filha. Mas os sites TMZ e Variety divulgaram nesta quinta documentos oficiais nos quais ele declara que renunciará ao cargo.

"Mesmo sendo o senhor Spears o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a sua filha sobre seu serviço como tutor dela seria de seu interesse", diz trecho de documento enviado pelo advogado de Jamie.

Escolha de novo tutor

Ainda conforme documento dos advogados do pai da estrela pop, ele considera injusto o pedido de remoção, mas afirma que pretende ajudar na escolha de um novo tutor.

"Assim, embora ele deva contestar esta petição injustificada para sua remoção, o senhor Spears pretende trabalhar com o tribunal e com o novo advogado de sua filha para preparar para uma transição ordenada para um novo tutor", diz nota. Advogado de Britney comemora À revista Variety, o advogado de Britney, Matthew S. Rosengart, disse esperar que Jamie Spears deixe o cargo imediatamente. "Estamos ansiosos para continuar nossa vigorosa investigação da conduta do senhor Spears, e outros, ao longo dos últimos 13 anos, enquanto ele colhia milhões de dólares das propriedades de sua filha, e eu estou ansioso para tomar o depoimento sob juramento do senhor Spears no futuro próximo", declarou. O advogado também comentou a decisão do pai da cantora: "Estamos satisfeitos que o senhor Spears e seu advogado tenham hoje concedido em um processo que ele deve ser removido. Prova que Britney estava certa", afirmou Mathew S. Rosengart em comunicado publicado pela revista "Variety". "Estamos decepcionados, no entanto, por seus ataques vergonhosos e repreensíveis contra a senhorita Spears e outros", declara o representante legal de Britney. Tutela de Britney Britney Spears está sob tutela de seu pai desde que teve um colapso mental e foi internada em uma clínica psiquiátrica, Jamie Spears ganhou na justiça o controle sobre a vida e a fortuna da artista americana, avaliada em US$ 60 milhões. Legenda: Fãs de Britney Spears têm acompanhado processos judiciais relativos à cantora Foto: Emma McIntyre/Getty Images North America/Getty Images/AFP Conforme a Forbes, desde, pelo menos, fevereiro de 2009 — um ano após Jamie ser nomeado tutor —, Britney paga US$ 16 mil por mês ao pai. Os pagamentos totalizaram US$ 2,4 milhões em 12 anos. Em depoimento em junho, Britney disse ao tribunal que se sentiu "escravizada" por seu pai. "Estou com tanta raiva que não consigo dormir e estou deprimida", afirmou, de acordo com Entertainment Tonight. "Eu quero ser ouvida. Eu quero mudanças e quero mudanças no futuro. Eu mereço mudanças", acrescentou.