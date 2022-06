Pai de Anitta tem nova namorada, que é empresária e pratica pole dance; saiba mais

O pai de Anitta, Mauro Machado, de 58 anos, está com nova namorada, segundo publicou o jornal Extra nesta terça-feira (14). "Painitto", como ele é conhecido nas redes sociais, estaria se relacionando com a empresária Georgia Ayres, e deve reencontrá-la em breve após ter feito cirurgia para retirada de um câncer no pulmão.

Os dois, aponta a publicação, se conhecem há dez anos de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, onde Painitto mora. O romance, no entanto, só começou no ano passado, mas ambos resolveram manter um relacionamento discreto.

Empresária e dona de um pet shop, Georgia tem 47 anos e duas filhas. Um dos atributos dela que foram divulgados é a proximidade com o pole dance e, por acaso, ela pratica a dança no mesmo local que a ex-namorada do pai de Anitta.

Foto: reprodução/Instagram

Mauro esteve, recentemente, internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) repentino. Segundo Anitta, que contou a história nas redes, ele foi examinado e descobriram um câncer no pulmão, que foi retirado rapidamente pelos médicos da cantora.