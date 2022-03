Padre Fábio de Melo tem perfil no Instagram rackeado e criminosos tentam extorquir amigos

O perfil no Instagram do padre Fábio de Melo foi hackeado, na tarde desse domingo (20), e os criminosos tentaram extorquir dinheiro de vários amigos do religioso, especialmente famosos, que ainda teria recebidos ataques realizados pelos suspeitos. As informações foram reveladas pelo sacerdote em uma série de vídeos publicados na rede social.

"Para quem não sabe, meu Instagram foi hackeado, foi invadido hoje de tarde. Estava celebrando uma missa, tinha deixado o celular no quarto, subi com o grupo, começamos a missa por volta de quatro horas. Aí terminamos por volta de dez para às seis, aí quando desci para o quarto meu celular cheio de mensagem de amigos meu, dizendo que alguma coisa estava errada com meu Instagram”, relatou.

No início da gravação o padre tranquilizou os seguidores dizendo que já estava tudo bem. Em seguida, ele contou que amigos, principalmente famosos, foram alvos dos hackeres, que tentaram extorquir e vender produtos, além de atacar as vítimas.

“Alguns amigos ele tentou extorquir, dizendo que eu estava precisando de dinheiro. Algumas pessoas ele tentou vender coisas, parece que eletrodomésticos, máquina de lavar roupa, secadora, fogão, geladeira. E algumas pessoas ele ofendeu, de maneira especial meus amigos da mídia”, detalhou.

O religioso disse que conseguiu recuperar a conta na rede social com ajuda, mas que a experiência provocou uma "sensação estranha".

“É uma sensação horrível de vulnerabilidade”, desabafou Fábio de Melo.

