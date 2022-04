Pabllo Vittar retorna ao palco do Coachella neste sábado (23) após apresentação histórica

No último dia 16, Pabllo Vittar tornou-se a primeira drag queen a subir no palco do Coachella, um dos mais importantes festivais de música do mundo, e repete o feito na noite deste sábado (23), durante o segundo fim de semana da edição do evento, que acontece em Palm Springs, nos Estados Unidos.

Ao Estadão, a cantora contou ser um grande momento da carreira, mas também para artistas drag queens como ela. "Finalmente as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho artístico e, com isso, estamos conseguindo ocupar espaços que antes nos eram negados", disse.

Pabllo Vittar Cantora e drag queen "O Coachella é um dos maiores e mais importantes festivais do mundo, senão o maior. Era um objetivo meu desde sempre e agora é aproveitar esse momento e seguir trabalhando para alcançar cada vez mais", diz a cantora."

Artistas transformistas como Pabllo estão ocupando palcos relevantes para a música pop mundial. Além do Coachella, recentemente, Glória Groove se apresentou para uma multidão na edição brasileira do Lollapalooza. Além disso, a drag paulistana está no line-up do Rock in Rio, que acontece em setembro deste ano, que vai contar também com a presença de Lia Clark, outra artista drag.

"Sempre ressalto que isso não foi conquistado do dia para noite, e acredito que aos poucos e na hora certa iremos conquistar tudo que desejamos. Tudo vem na hora certa, com muito trabalho, esforço e com tranquilidade e discernimento", diz Pabllo.

Atualmente, a drag brasileira está em turnê internacional com shows marcados nos Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Espanha, França e Canadá. Recentemente a cantora lançou uma parceria com a artista Rina Sawayama, na música Follow Me.

Movimento drag queen

A arte drag existe há muitos anos — o primeiro registro do termo data da década de 1870. Foi nas décadas de 1950 e 1960 que as drags como se conhece atualmente começaram a surgir, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, as décadas de 1980 e 1990 foram férteis em favorecer o nascimento dessas artistas.

Silvetty Montilla, drag paulistana que existe há 35 anos, conta que muita coisa mudou desde as primeiras apresentações até hoje. "Na minha época a gente não tinha espaço na TV, cinema, teatro, hoje em dia temos mais oportunidade", comenta.

E em honra de todas as outras artistas transformistas que existiram, ela celebra o sucesso de Pabllo. "O sucesso dela é o nosso, ela está mostrando para o Brasil e para o mundo a arte drag brasileira e dando oportunidade para quem tem esse sonho", comemora.

Na última década, o reality show RuPaul’s Drag Race, em que drags competem por uma coroa sendo desafiadas em provas de passarela, atuação, canto e dublagem, serviu de inspiração para muitos jovens queer criarem as próprias personagens. O programa é apresentado por RuPaul, uma das drags mais famosas do mundo.

