Pabllo Vittar e Preta Gil se apresentam na festa do BBB 21 desta quarta-feira (21)

A festa desta quarta-feira (21) do Big Brother Brasil (BBB 21) terá shows das cantoras Pabllo Vittar e Preta Gil. Ambientada em um cenário de botequim, o evento terá, na decoração, fotos e itens representativos de cada um dos participantes - celebrando o 'top 8' da edição.

Preta Gil, que já cantou outras quatro vezes no BBB, comemorou o retorno.

“Para mim, é muito bacana estar lá de novo. Eu gosto dessa troca com os participantes. Nas vezes em que eu cantei lá pessoalmente. Experiências únicas, muito divertidas”, disse Preta.

“É um presente poder cantar na casa do BBB ao lado da Pabllo, que é uma filha minha, uma artista que eu vi nascer e que se transformou nessa paixão nacional, um símbolo de uma luta de uma comunidade e alguém com quem eu tenho o privilégio de conviver”, complementou.

Legenda: Pabllo Vittar é uma das atrações da festa Foto: Reprodução

Pabllo faz hoje sua estreia presencial na casa do BBB “E vamos de showzão no BBB! Quem me conhece bem sabe que adoro demais o programa e sempre que possível estou ligadinha em tudo que rola no BBB. Ter a oportunidade de me apresentar por lá é incrível demais. Mais lindo ainda é poder dividir o palco com a minha amiga e talentosa Preta Gil”, vibra a cantora.

Paredão do BBB 21

Arthur, João e Pocah integram o 13º Paredão do BBB, formado ao vivo nesta terça-feira (20). A berlinda contou com duas indicações da casa e a escolha de Gil, que venceu a Prova do Líder, realizada na mesma noite, logo após a eliminação.

