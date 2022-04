Pabllo Vittar é a primeira drag queen a se apresentar no Coachella e se emociona no palco

A cantora brasileira Pabllo Vittar foi às lágrimas após se apresentar no festival Coachella, em Palm Springs, nos Estados Unidos, na noite de sábado (16). "Meu nome é Pabllo Vittar sou uma drag queen brasileira! A primeira Drag a se apresentar no Coachella! Vamos fazer história hoje à noite. Comunidade LGBTQIA, eu amo vocês!", disse ao subir no palco.

No setlist da apresentação, Pabllo trouxe grandes sucessos da carreira artística, já consolidada em solo brasileira. Começou o show com 'Buzina' e logo depois passeou por hits como 'Salvaje', 'Tímida', 'Amor de Que' e 'Rajadão'. Ao lado de oito bailarinos, a cantora cantou e dançou seus maiores sucessos.

A cantora, inclusive, fez referência à Anitta, amiga de longa data e que também se apresentou no festival. Logo em seguida, cantou a música 'Sua Cara', parceria com a carioca e com o DJ Diplo.

Canções

Além das canções do álbum 'I AM PABLLO', a artista também trouxe ao palco a nova música de trabalho, 'Follow Me'. Rina Sawayama, que divide os vocais junto com a artista na canção, subiu ao palco para uma participação especial no Coachella.

No fim, a artista se emocionou muito no palco, caiu no choro e agradeceu a plateia do Gobi Stage, um dos palcos do festival.

Show de audiência

Segundo a revista GQ Brasil, durante a apresentação de Pabllo Vittar no Coachella, a transmissão do palco secundário registrou um número maior de audiência do que o palco principal.

A drag queen brasileira conseguiu atingir uma audiência de mais de 45 mil pessoas assistindo ao seu show no YouTube, contra 41 mil que assistiam a transmissão do palco principal.

A informação da audiência de cada apresentação não é apresentada pelo canal do Coachella no YouTube, sendo possível de ser visualizada apenas na página que listava todas as transmissões ao vivo. O registro da liderança de Pabllo foi do streamer Gabriel Von Doscht.

Em média, as apresentações têm cerca de 6 mil visualizações nos palcos secundários e de 30 mil no palco prinicpal.