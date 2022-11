Otávio Müller encerra contrato com a Globo, diz colunista

Após 21 anos de contrato fixo, o ator carioca Otávio Müller não renovou com a TV Globo. A informação foi publicada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (24). O ator estreou na emissora em 1988, na novela “Vale Tudo”.

Na trajetória dentro da Globo, ele fez as novelas "O dono do mundo", "Anjo mau", "Força de um desejo", "Celebridade" e "Paraíso tropical". Entre as séries, "Os Maias", "Dona Flor e seus dois maridos" e "Sob nova direção".

Série na Globoplay

O ator carioca, que esteve na novela "Um lugar ao Sol", terminou de gravar recentemente “O jogo que mudou a História”, série do Globoplay ainda sem previsão de estreia.

Na narrativa, ele viverá um preso político que se torna uma grande liderança na prisão.

Atualmente, Otávio Müller roda "Deus é brasileiro 2", de Cacá Diegues. Ele interpretará Carlitão. O personagem é cunhado de Taoca e irmão de Madá.