Orlando Morais deixa UTI e recebe homenagem de Glória Pires, mas segue internado com Covid-19

O cantor Orlando Morais, de 59 anos, deixou a UTI nesta segunda-feira (29) após ser internado por complicações mais graves da Covid-19. Ainda em tratamento pela doença, o marido de Glória Pires segue em um hospital de Brasília, mas recebeu as felicitações da esposa por causa da melhora no quadro de saúde.

"A lua veio coroar a semana de recuperação do meu Orlando Morais. Parabéns pela sua perseverança, meu amor", escreveu a atriz em publicação nas redes sociais. Orlando foi internado pela primeira vez no dia 23 de março, mas logo foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva após piora.

Agora, a comemoração veio com o resultado de exames administrados pela equipe médica do artista. "Orlando teve significativa melhora clínica e nos exames laboratoriais e, por isso, teve alta da UTI para a Unidade de Cuidados Especiais", completou Glória Pires ao agradecer na publicação.

Legenda: Glória deixou mensagem ao cantor, com quem é casada há 32 anos Foto: reprodução/Instagram

Vídeo nas redes

Consciente do estado de saúde, Orlando Morais já havia compartilhado vídeo no qual agradecia o apoio de amigos, fãs e familiares pelas orações direcionadas a ele. Além disso, também lamentou que nem todos tivessem a oportunidade de tratamento.

"Minhas orações para todos que estão passando por esse momento tão difícil", escreveu. Além disso, também dedicou a mensagem aos médicos João Poeys e Ludhmilla Hajjar.

Ainda no anúncio do diagnóstico positivo da doença, ele já havia falado sobre os cuidados com o coronavírus. "Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo", pontuou na época.