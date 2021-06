Orlando Drummond, o 'Seu Peru', recebe alta do hospital após dois meses

O ator e dublador Orlando Drummond, 101, recebeu alta do hospital Quinta D'Or, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ficou internado por cerca de dois meses para tratar uma infecção urinária.

Conhecido pelo papel de Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo" (TV Globo), ele deu entrada no hospital em abril em estado grave e ficou boa parte do tempo em que esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Agora, o artista seguirá em observação em casa.

Na época da internação, Alexandre Drummond, seu neto, afirmou que, por causa da pandemia de Covid-19, a família queria evitar sua entrada no hospital, mas isso acabou sendo inevitável.

O fato de o ator e dublador ter tomado a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, em fevereiro, ajudou os parentes a tomarem a decisão.