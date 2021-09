One Piece: Netflix divulga logo e título do 1º episódio do live action; confira

A Netflix divulgou o logo da nova versão live action da série de mangá One Piece. De acordo com a empresa, que mostrou a foto do primeiro roteiro, o título do episódio piloto será "Romance Dawn" ("Amanhecer do romance", em tradução livre).

O capítulo que marcará a estreia da obra é assinado por Matt Owens (Luke Cage) e Steven Maeda (Lost). Eiichiro Oda, criador da série de mangá, é creditado na página de rosto do roteiro.

One Piece, que é publicada desde 1997 no Japão, retrata Monkey D. Luffy - que parte com os amigos em busca de um tesouro que irá consagrá-lo como o rei dos piratas. Em 1999, a série de mangá ganhou um anime, que segue no ar e passa de 900 episódios.

No Brasil, ela é publicada pela Panini e transmitida pela Crunchyroll. Detalhes relacionados à previsão de estreia da versão live action e sobre o elenco não foram divulgados.