Onde fazer confraternização de final de ano em Fortaleza? Veja dicas de lugares

Já na contagem regressiva para o fim de 2023, é tempo de reunir os amigos e familiares para confraternizar, trocar presentes, relembrar os melhores momentos do ano, agradecer os objetivos alcançados e fazer novas metas para dar boas-vindas a 2024.

Seja para comer, beber ou apenas para abraçar e presentear, estar acompanhado de pessoas queridas em um lugar especial é fundamental para celebrar a renovação de ciclos.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com 10 locais para você realizar a sua confraternização em Fortaleza. (Veja lista abaixo)

10 locais para confraternização em Fortaleza

Coco Bambu

Com sedes na avenida Beira-Mar, no Meireles, North Shopping, Iguatemi e Aldeota, o restaurante Coco Bambu está com programação especial para as festas de fim de ano com cardápio para celebrações corporativas ou pessoais.

No mês de dezembro, o almoço no domingo tem descontos no chopp, na caipirinha de limão e em pratos selecionados.

Endereços:

Coco Bambu Beira Mar: Av. Beira Mar, 3698

Coco Bambu North Shopping: Av. Bezerra de Menezes, 2450

Coco Bambu Dom Pastel: Rua Carlos Vasconcelos, 996

Coco Bambu Iguatemi Fortaleza: Av. Washington Soares, 85

Coco Bambu Meireles: Rua Canuto de Aguiar, 1317

Coco Bambu Sul: Rua República da Armênia, 1154

Restaurante Benjamim

Uma opção para os apreciadores de comida regional que buscam um espaço ao ar livre é o Restaurante Benjamim. O estabelecimento está com reservas abertas para as "confras" neste fim de ano.

Endereço: Av. Manoel Feliciano de Lima, 3560 - Camará, Aquiraz

Dom Antunes

Para quem deseja uma celebração mais privativa, o Dom Antunes oferece pacotes a partir de R$ 69,90, em que você pode escolher um salão e convidar a turma.

Endereço: Rua Frei Mansueto, 1560 - Aldeota

Floresta Bar

Além do conhecido rodízio do Floresta Bar, o restaurante tem happy hour com mais de 30 opções entre chopps, gins, drinks e petiscos. A casa também está com programação musical especial em dezembro.

Endereço: Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota

Hey Joe

Com happy hour de terça a domingo, os amantes da combinação hambúrguer + bons drinks podem reunir os amigos para uma diversão no terraço do Hey Joe. Também tem programação musical durante a semana.

Endereço: Rua Norvinda Píres, 32

Bulls

O Bulls Beer House está com pacotes especiais de confraternização com atendimento personalizado e promoção de chopps, caipirinha e caipirosca de limão e 20% de desconto nos combos de petiscos a noite toda.

Endereços:

Bulls Beer House Parquelândia: Rua Gustavo Sampaio, 800

Bulls Beer House Aldeota: Rua Coronel Jucá, 700

Assis O Rei da Picanha

A sua confraternização também pode virar um evento particular no Assis O Rei da Picanha. Além das opções de carne, o restaurante oferece pratos executivos de segunda a sexta e festival do camarão às segundas, terças e quartas.

Endereço: Rua Ana Bilhar, 1356 - Varjota

Culinária da Van

Para sentir os sabores autênticos do Nordeste e celebrar o espírito acolhedor do final do ano, a Culinária da Van recebe a sua confraternização com reserva a partir de 4 pessoas. O happy hour acontece de quarta a sexta, das 16h às 20h.

Endereço: Rua Barão de Studart, 2440 - Aldeota

Cervejaria Turatti

A Cevejaria Turatti oferece happy hour todos os dias, das 14h às 20h, e, aos sábados, das 11h as 17h, com chopps a partir de R$ 3,99. Para quem optar pelo almoço, às segunda-feiras tem prato executivo em dobro.

Endereços:

Turatti Varjota: R. Ana Bilhar, 1178

Turatti RioMar Papicu: R. Des. Lauro Nogueira, 1500

Turatti RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

Turatti Cambeba: Av. Ministro José Américo, 1321

Salt Pepper Hamburgueria

Para quem gosta de um bom rodízio, por R$ 79,90 você pode aproveitar todo o cardápio da hamburgueria Salt Pepper (exceção bebidas alcoólicas) com direito a entradas, burgers, hot dogs, refrigerantes, sucos, milkshake e o famoso pudim da casa.

Endereços: