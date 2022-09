Onde assistir ao Rock in Rio ao vivo? Veja que horas começam os shows de hoje (3)

Os shows do festival Rock in Rio continuam neste sábado (3), com nomes como Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok no Palco Mundo. Será possível acompanhar as apresentações na TV aberta, em canais por assinatura e em streaming. (Veja a lista dos canais abaixo)

Neste sábado, o festival também conta com apresentações de Racionais, Criolo e Xamã, fazendo a festa do dia do rap no Palco Sunset.

Onde assistir?

Multishow: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset , a partir de 15h;

terá transmissão ao vivo do , a partir de 15h; Canal Bis: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30; TV Globo: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, neste sábado, após "Altas Horas"; e no domingo, após o "Vai que Cola".

fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão, neste sábado, após "Altas Horas"; e no domingo, após o "Vai que Cola". Globoplay: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo"; g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

Shows de 3 de setembro, sábado

Palco Mundo

18h - Alok

20h10 - Jason Derulo

22h20 - Marshmello

00h10 - Post Malone

Palco Sunset

15h30 - Papatinho + L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol

16h55 - Xamã convida Brô MC's

19h05 - Criolo convida Mayra Andrade

21h15 - Racionais

New Dance Order

16h - Flux Zone

17h- Almanac

18h - Victor Lou

19h15 - Illusionize

20h45 - KVSH

22h15 - Groove Delight

23h30- Carola

00h30 - Malifoo

1h30 - Bhaskar

3h - Chris Lorenzo

Espaço Favela

16h30 - Azula

17h55 - Bin

20h05 - PK convida MC Don Juan

Palco Supernova

15h30 - Ike

16h30 - Hiosaki

17h30 - Yunk Vino

18h30 - MC Poze do Rodo convida Bielzin

19h30 - Teto

Rock District

15h20 - Rock Street Band

17h - Banda Malvada

19h10 - Wilson Sideral

Rock Street Mediterrâneo

15h15 - Terra Celta

16h30 - Wallace Oliveira

17h10 - Orquestra Mudana Refugi

Highway Stage