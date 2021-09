Olivia Rodrigo "imita" look de Andressa Urach no MET Gala

A cantora e compositora pop norte-americana Olivia Rodrigo viralizou nas redes sociais ao usar no MET Gala um look parecido a um já usado pela brasileira Andressa Urach.

Na noite dessa segunda-feira (13), Olivia Rodrigo posou para fotógrafos usando um macacão de renda da grife Saint Laurent, o que motivou nos internautas a comparação do traje.

Usuários do Twitter encontraram coincidências com a mesma peça já utilizada pela digital influencer Andressa Urach, e fizeram piadas ao comparar as duas estrelas.

"O drama de Olivia Rogerio: perdeu tudo! Usando roupa emprestada da Andressa Urach", afirmou uma internauta. Em outro comentário, um usuário acusa: "A rainha das cópias atacando de novo".

Teve até quem comparasse o look com roupas íntimas e personagens de desenho animado infantil. "Olivia Rodrigo vestida inteira de meia rastão" e "A Olivia Rodrigo está igual a Zeca Urubu [do Pica-Pau]".