Olivia Rodrigo deixa cair Grammy e quebra estatueta logo após a premiação

Vencedora dos Grammys de revelação do ano, álbum pop e performance pop, na noite desse domingo (3), a cantora Olivia Rodrigo deixou cair e quebrou um dos troféus na saída da premiação.

Segundo informações do Uol, Rodrigo estava tentando equilibrar as três estatuetas em seus braços para uma sessão de fotos, mas não conseguiu e derrubou uma delas.

Legenda: Olivia Rodrigo derruba e quebra Grammy Foto: David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A cantora deixou o prêmio cair enquanto sua equipe arrumava seus cabelos, e o troféu se desmontou em duas partes. Uma assistente pegou as peças do chão e conseguiu juntá-las para que a sessão de fotos continuasse.

Taylor Swift

Legenda: No Grammy de 2010, Taylor Swift passou pela mesma situação Foto: Kevork Djansezian/Getty Images via AFP

A situação, no entanto, não é inédita entre artistas premiados com o Grammy. Na edição de 2010, Taylor Swift também derrubou um de seus prêmios no chão. Na ocasião, ela venceu quatro estatuetas: álbum do ano, melhor performance feminina de country, melhor canção country e melhor álbum country.