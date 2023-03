O senador Caxias morre em 'O Rei do Gado'? Saiba final do personagem

O fim do personagem Senador Caxias, na novela 'O Rei do Gado', levanta diversas dúvidas nos expectadores. O político terá um fim trágico, conforme cenas que serão exibidas nos próximos dias na TV Globo, que reexibe a produção de 1996.

Caxias, interpretado por Carlos Vereza, começa a ter um fim trágico ao terminar o casamento com Maria Rosa, após trair a esposa com a empregada doméstica Chiquita.

Um dia depois da infidelidade, o senador irá até uma fazenda para vistoriar a luta entre o grupo de Regino (Jackson Antunes), líder sem-terra que invade a fazenda de Bruno Mezenga, e jagunços latifundiários.

O senador, defensor da Reforma Agrária e aliado aos sem-terra, é questionado por Regino se as mudanças na legislação serão o suficiente para resolver o problema da terra. "Eu aposto a minha própria vida nisso", responde o político.

A conversa, no entanto, é interrompida por tiros. Inicialmente, não se sabe quem foi baleado. A câmara mostra o político ensanguentado e morto no local. Em seus momentos finais, ele pede que os companheiros sigam na defesa pela reforma agrária.

"Não deixa que essa minha morte seja em vão. A cada movimento de violência, eu te peço meu irmão, responde com paz", pediu a Regino, antes de dar o último suspiro.

Velório do Senador Caxias

A morte do senador Caxias, devido ao envolvimento na luta por terra, gerou grande comoção na trama. A gravação do velório do político foi repleta de curiosidades.

O político é velado por diversas horas em cerimônia realizada pelo próprio 'rei do Gado'. A cena contou com a participação de dois senadores da vida real: Benedita da Silva e Eduardo Suplicy.