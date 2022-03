O que é Ayurveda? Descubra mais sobre essa ciência

A Ayurveda é uma medicina milenar, com métodos conhecidos no Ocidente e utilizados há sete mil anos. O foco da ayurveda não é a cura, porque é considerada preventiva à saúde humana. Reconhecida pela ONU, suas práticas agregam conhecimento e meditação. Quer entender um pouco mais sobre como a ayurveda trabalha com o corpo? O Astrocentro nos trouxe essas informações.

O que é Ayurveda?

Como citamos anteriormente, a ayurveda é um método milenar. Sua origem foi a Índia e hoje é realizada em aproximadamente 90% das pessoas lá. O intuito dessa medicina acontece com terapias alternativas usadas com conhecimento antigo para remover a causa das doenças e estabelecer o equilíbrio no sistema nervoso. Tudo isso usando remédios herbívoros, massagens medicinais, yoga, meditações e muitas outras abordagens com estilo de vida espiritual.

Como funciona?

Os praticantes dessa medicina usam dietas saudáveis, alteração no estilo de vida, alívio do estresse e outros remédios holísticos para curar as condições que fizeram você procurar a ayurveda. Essas atitudes em conjunto ajudam a manter o equilíbrio do corpo.

O foco é a busca pelo bem-estar físico, mental e social. Os princípios básicos da terapia ayurvédica são os cinco elementos:

"Todos os seres vivos e não-vivos, neste universo são constituídos por cinco elementos básicos e, portanto, toda substância na natureza tem potencial para ser um remédio."

Além disso, usam o conceito de Tri Doshas — Vata, Pitta, Alpha. São propriedades fisiológicas que quando estão desequilibradas, causam doenças. Logo, o estado de equilíbrio e cura podem ser encontrados na busca pela harmonia desse trio.

Quais são os benefícios da Ayurveda?

Esse método pode trazer benefícios em diferentes áreas da sua vida. Seu principal benefício vai depender muito do motivo pelo qual você está procurando a medicina. A University of Maryland Medical Center publicou um estudo em 2015 que diz que a Ayurveda e seus medicamentos ajudam a tratar: doenças inflamatórias, hormonais, digestivas e auto-imunes.

Além disso, dentro da Ayurveda existe o Panchakarma. Esse braço cuida da alimentação, o intuito é retirar dos alimentos as toxinas que interferem nas funções corporais. Também utilizam óleos e massagens terapêuticas. A insônia também pode ser tratada com métodos ayurvédicos.

Astrocentro

Os melhores esotéricos estão aqui! O Astrocentro é um site de onde você pode encontrar respostas para todas as suas perguntas por meio de oráculos e especialistas. Consulte-se. Além disso, oferecemos uma gama de cursos para autoconhecimento. Quer aprender mais formas de viver uma vida livre? Aqui você encontra.