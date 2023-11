O que acontece com Érica em Elas por Elas? Veja destino da personagem após acidente

No último episódio de "Elas por Elas", Érica (Monique Alfradique) foi atropelada e entrou em coma. O momento aconteceu após a personal descobrir uma traição do marido, Edu (Luís Navarro), e discutir com ele. A seguir, confira o destino da personagem na novela.

Renée (Maria Clara Spinelli) e Vic (Bia Santana) culpam Edu pelo acidente, já que antes do atropelamento o casal havia discutido. Arrependido, ele fica ao lado da esposa no hospital, esperando pela recuperação.

Ao acordar, Érica questiona o que aconteceu antes do acidente. Edu fica aliviado ao perceber que a esposa não lembra da traição.

Ele confessa para Yeda (Castorine) que tem medo de que Érica não o perdoe, mas ela o convence a conversar com a esposa. Durante o diálogo, a personal começa a recordar o dia do acidente.