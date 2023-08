Caio morre em 'Terra e Paixão'? Veja o que acontece com o personagem na novela

A investigação de Caio (Cauã Reymond) na novela Terra e Paixão, da TV Globo, deve ficar cada vez mais perigosa ao longo dos capítulos da trama. Querendo saber o que ocorreu na morte de Daniel (Johnny Massaro), ele passará por poucas e boas ao ser perseguido por pistoleiros que tentarão matá-lo.

Caio vai desviar dos tiros disparados pelos jagunços e resolverá ligar para Aline com o objetivo de avisar sobre a perseguição. Nas redondezas, a professora verá o carro do affair e decidirá ajudar. "Meu Deus! É o carro do Caio. Estão perseguindo ele", dirá a mocinha da novela.

Ajuda providencial

Aline vai correr atrás de Caio e verá o momento em que ele perde o controle do veículo. Fugindo dos homens a todo custo, o carro do protagonista vai apresentar problemas e ele acabará arremessado em meio às plantações de soja.

É a mocinha quem fará o trabalho de salvá-lo. Aline colocará Caio no colo e fará os primeiros socorros necessários para que o fazendeiro não morra, e ele não vai hesitar no momento de agradecer pelos cuidados. "Eles queriam me matar. Foi você quem me salvou", dirá ele.

Terra e Paixão será exibida na TV Globo até janeiro de 2024 e, conforme programação da emissora, deve ser substituída pelo remake de Renascer.