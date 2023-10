'Ó Pai, Ó 2' vai estrear nos cinemas 16 anos após primeiro filme; veja trailer e data

Após 16 anos do primeiro filme, 'Ó Pai, Ó 2' deve estrear nos cinemas brasileiros no próximo dia 23 de novembro. A novidade foi compartilhada pelo protagonista do longa, o ator Lázaro Ramos, que ainda divulgou o trailer nas redes sociais, na noite dessa quinta-feira (26).

"Acabou a ansiedade! Chegou o trailer do #ÓPaíÓ2 e dia 23 de novembro nos encontramos nos melhores cinemas! E aí gostaram?", escreveu o artista na publicação.

Além de Lázaro, parte do elenco original do filme de 2007 retorna para mais uma aventura pelas ruas de Salvador, na Bahia.

Assista ao trailer:

Mais de uma década e meia depois, as imagens do trailer mostram o retorno dos personagens do primeiro longa, nos apresenta novos intérpretes e novas apresentações de Lázaro Ramos cantando, assim como em 2007.

Veja também

Além de Lázaro, o elenco conta com nomes como Dira Paes, Érico Brás e Luis Miranda. A direção é de Viviane Ferreira.

Sinopse de 'Ó Pai, Ó 2'

Na história, acompanhamos a rotina de Roque (Lázaro Ramos) anos depois do primeiro filme. O cortiço de Joana continua carregado de festas, fofocas e confusões. O bairro se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.