'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (4)

No capítulo desta terça-feira (4) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade dança para Lucas e ela é descoberta por Said.

Resumo O Clone de hoje, segunda-feira (3); Said descobre saída de Jade para encontrar Lucas

Legenda: Lobato é interpretado por Osmar Prado Foto: Reprodução/TV Globo

Lobato sua frio ao receber telefonema de Said, convidando-os para um jantar em sua casa. Leônidas acha que o jantar é uma arapuca e teme por Lucas.



Em reencontro, Lucas devolve colar para Jade.



Xande diz a Mel que não vai ser fácil a família dela aceitar o namoro. Lobato alerta Lucas sobre o retorno de Said ao Marrocos e o jantar deles.

Veja trecho:

Jade volta para a casa de Ali e dá de cara com Said. Ele tira o seu manto e vê que ela está com a roupa de dança.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (4), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

