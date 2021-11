'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (30)

No capítulo desta terça-feira (30) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Deusa pede a mãe que leve o filho Leo para longe de Albieri.

Resumo O Clone de hoje, terça (30)

Maysa e Mel deixam a casa de Leônidas. Separado, Lucas diz que vai procurar por Jade e tentar refazer sua vida. Albieri e Edna se despedem de Leo achando que ele só vai passar um final de semana fora.

Assista trecho:

Deusa manda Léo pra bem longe de Albieri 🥺 #OClone pic.twitter.com/pkh8PKRJKR — TV Globo (@tvglobo) November 30, 2021

Yvete comenta com Albieri que Leo se parece com Diogo e ele fica pasmo quando ela conta que Leo foi embora para sempre. Deusa coloca Mocinha e Leo no ônibus e chora ao vê-los partir. Leo chama pela mãe.Leônidas passa um sermão em Lucas e Maysa e exige que eles pensem no bem de Mel. Os dois resolvem reatar. Deusa decide ir morar com o filho.

Legenda: Leônidas reclama de falta da neta Mel em casa Foto: Reprodução/TV Globo



Maysa comunica a Leônidas que ela e Lucas vão se separar, mas que nada mudará entre Mel e o avô. Lucas aceita tudo o que Maysa exige financeiramente e os dois dão entrada na separação.

Deusa decide mandar Leo para morar com Mocinha até Albieri desistir do menino. Yvete acha que Leo está cada dia mais parecido com Diogo.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (30), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.

