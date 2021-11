'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (23)

No capítulo desta terça-feira (23) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade encontra Maysa por acaso.

Resumo O Clone de hoje, terça (23)

Jade convence o marido que o maior especialista em fertilidade está no Brasil. Latiffa torce para ter um menino. Deusa insiste que Albieri é padrinho de Leo e não seu pai. Edna não entende porque Albieri não deixa Leo ir à casa de Leônidas brincar com Mel.

Veja trecho:

Deusa olha a mancha nas costas do filho. Ali não apoia a ideia de Jade ir ao Brasil, mas ela está disposta a fazer tudo para convencer Said. Yvete está de volta ao Brasil, sem dinheiro, porque foi enganada por Armando, que fingia ser rico. Jade e Said chegam ao Brasil.



Ele impede que ela tire o véu. Yvete culpa Leônidas por seus problemas e entrega todas as contas que está devendo para ele. Maysa e Jade ficam cara a cara no banheiro de um restaurante. Jade reconhece-a. Maysa, que ouviu Said chamar a esposa, não tem certeza. Jade vê Lucas de longe. Maysa acha que Lucas marcou encontro com ela. Ele se irrita quando a esposa pergunta se Jade está no Brasil.

Legenda: Deusa vive conflito da paternidade do pequeno Leo Foto: Reprodução/TV Globo



Deusa teme que Leo goste mais de Albieri do que dela. Leônidas resolve dar mais dinheiro para Yvete. Jade procura Yvete, mas avisa que está impedida de procurar Lucas, embora queira vê-lo de longe. Yvete leva-a à quadra de tênis e Jade observa-o de longe. Lucas consegue vê-la de relance, mas ela desaparece. Maysa acha que Lucas sabe que Jade está no Brasil. Albieri não deixa Edna mostrar a foto de Leo para Dalva. Nazira se insinua para Ali.

Yvete avisa Lucas sobre Jade. Maysa acha uma foto e confirma que viu Jade. Said vibra ao saber que os dois não têm problemas para ter filhos. Lucas e Jade se encontram numa praia. Ele pega-a no colo.

Legenda: Maysa e Jade se encontram Foto: Reprodução/TV Globo

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (23), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.