'O Clone': veja resumo da novela desta terça-feira (14)

No capítulo desta terça-feira (14) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Albieri flagra Alicinha mexendo em diário secreto e grita com ela.

Resumo O Clone de hoje, terça (14)

Alicinha descobre o diário sobre o desenvolvimento de Leo escrito por Albieri. Albieri grita para que ela não mexa no livro, de onde caem fotos de Leo e Diogo.



Edna consola Alicinha e ela mente pra tia. Latiffa elogia a mulher que Jade se tornou.



Jade teme que Said seja capaz de matar Lucas. Jade acusa Said de não deixá-la esquecer Lucas e diz ter medo do marido.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (8), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.

