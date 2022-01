'O Clone': veja resumo da novela desta sexta-feira (7)

No capítulo desta sexta-feira (7) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Mel apresenta Xande como namorado e entra em conflito com a mãe.

Resumo O Clone de hoje, sexta-feira (7); Mel briga com Maysa após apresentar Xande

Said comunica que vai se casar no final do mês. Albieri descobre do acidente de Lucas e adia as férias. Maysa reage quando Mel apresenta Xande como seu namorado.



Ela dá as costas e se retira. Mel tenta convencer a mãe, que acusa a filha de ser imatura e avisa que Xande está interessado somente no dinheiro da família. Xande e Miro vão embora do jantar, deixando Mel arrasada.

Legenda: Débora Falabella interpreta Mel Ferraz em "O Clone" Foto: Reprodução/TV Globo



Leônidas decide conversa com Mel e Xande. Maysa se irrita. Xande, emocionado, diz à Mel por telefone que é melhor dar um tempo. Pitoco passa o endereço de Xande. Said comunica à Khadija que vai se casar de novo

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (7), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

