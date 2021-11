'O Clone': veja resumo da novela desta sexta-feira (5)

Resumo O Clone de hoje, segunda (1º)

Latiffa se indispõe com Nazira e, logo depois, a sogra sugere a Mohamed que procure outra esposa que lhe dê filhos. Leônidas pede que Lucas vá ao Marrocos e Maysa avisa que vai junto. Jade escuta quando Ali comenta que Lucas está chegando.

Ali explica a Jade quais as penas previstas para o adultério, deixando-a impressionada, além disso, também pede que Zoraide fique de olho na sobrinha todo o tempo em que Lucas estiver no Marrocos. Albieri procura Dalva, que se mostra ressentida.

Jade vende as suas joias. Deusa se chateia por todos pensarem que ela é a babá de Leandro. Yvete encontra Leônidas com uma mulher em um bar, quase arma escândalo e depois finge indiferença, deixando-o fascinado. Ele vai até a casa dela, os dois acabam se beijando, mas logo depois ele vai embora.

Said decide levar Jade com ele em uma viagem para a Tunísia. Nazira esconde um lenço de Mohamed e fomenta a discórdia com Latiffa. Maysa e Lucas entram no Mercado de Fez. Jade e Lucas cruzam os olhares no meio da multidão.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (1º), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.