'O Clone': veja resumo da novela desta sexta-feira (29)

No capítulo desta sexta-feira (28) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Said salva casamento com Jade com corte no pulso.

Said corta o pulso, ameaça matar Lucas se ele aparecer e mostra para todos o pano manchado de sangue como prova da virgindade da esposa. Lucas, muito deprimido, fica um tempo na casa de Yvete. Penelope pressiona Albieri, mas ele consegue não contar sobre a clonagem. Lucas volta para casa, assume o jeito de vestir e de se pentear de Diogo.

Norma convida Edvaldo para ser seu parceiro. Os meses passam, a barriga de Deusa cresce; Maysa e Lucas namoram. Albieri desiste de contar para Simone e arranja um trabalho para ela em Londres. Simone fica com a sensação de que Albieri quer se livrar dela. Deusa vai embora da gafieira ao ver Edvaldo e Norma no salão, e decide ir para o interior ter o seu filho. Nazira implica com Jade, que reclama com Ali.

Zoraide fica horrorizada ao saber que Jade sonha em ser devolvida e que está evitando filhos. Yvete conhece Jorge Luís. Lobato vê os dois conversando e conta para Leônidas, que se abala ao saber.

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (29), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.