'O Clone': veja resumo da novela desta sexta-feira (14)

No capítulo desta sexta-feira (14) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Albieri encontra Leo durante viagem.

Leo não reconhece Albieri e sai correndo. Jade tenta entender o que será o passado e o futuro se cruzando na sua frente, mas nem Ali consegue encontrar uma explicação.



Albieri pensa em confessar tudo a Edna e a esposa sente que ele quer lhe falar algo. Ali avisa à Jade que o casamento de Said não a liberta para se casar com Lucas.



Said e o pai da noiva fazem o juramento. Ranya chega vestida de noiva.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (13), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

