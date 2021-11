'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (8)

No capítulo desta segunda-feira (8) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade e Lucas se encontram, se beijam e falam de amor.

Resumo O Clone de hoje, segunda (8)

Jade coloca os seus dólares numa bolsinha e avisa Zoraide que pode não voltar mais. Edna reclama da obsessão do marido pelo afilhado. Deusa está decidida a dar limites para Albieri, mas ele nem ouve. Jade e Lucas se encontram, se beijam e falam de amor.

Leônidas manda entregar um envelope para Yvete. Jade pede que Lucas converse com a mulher e avisa que vai ficar esperando-o até amanhecer, já que não pode mais voltar para casa. Se ele não aparecer, ela seguirá o seu destino, enquanto isso Said fica atônito ao saber que a mulher fugiu.

Ali manda que as ruínas sejam vasculhadas. Yvete comemora o cheque que recebeu de Leônidas. Edvaldo cruza com Deusa e comenta sobre a brancura de Leandro. Maysa percebe o estado do marido e pergunta se ele viu Jade. Lucas não nega.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (8), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.