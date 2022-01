'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (3)

No capítulo desta segunda-feira (3) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Lucas encontra Jade após deixar o Brasil

Após deixar o Brasil, Lucas encontra Jade em ruínas em Marrocos. Ele lembra a promessa de fugir com ela e convida novamente para viver junto com ela.

"Um dia eu vacilei com você?. A gente combinou de fugir, eu pensei duas vezes e o destino me atrapalhou", disse Lucas para Jade.

Veja trecho:

"Agora eu estou aqui disposto a tudo para ficar com você." Será que a Jade aceita o Lucas de volta? 🤭 #OClone pic.twitter.com/ObckWdHWL1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 3, 2022

Ainda em conversa com Jade, Lucas falou da relação dela com Said. "Você casou com outro homem. Agora eu tô aqui disposto a tudo para ficar com você. Você vai andar para trás?".

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (3), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

