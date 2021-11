'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (29)

No capítulo desta segunda-feira (29) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Latiffa em trabalho de parto.

Resumo O Clone de hoje, segunda (29)

Latiffa entra em trabalho de parto. Albieri teme que Leo e Leônidas se encontrem e sai correndo para a inauguração. Lucas diz a Maysa que também quer se separar e é só ela dizer onde ele assina.

Assista trecho:

O bebê de Latiffa vai nascer ✨✨✨ #OClone pic.twitter.com/UGOi9gOSpe — TV Globo (@tvglobo) November 29, 2021

Maysa comunica a Leônidas que ela e Lucas vão se separar, mas que nada mudará entre Mel e o avô. Lucas aceita tudo o que Maysa exige financeiramente e os dois dão entrada na separação.



Deusa decide mandar Leo para morar com Mocinha até Albieri desistir do menino. Yvete acha que Leo está cada dia mais parecido com Diogo.

Legenda: Lucas e Maysa vão conversar sobre separação Foto: Reprodução/TV Globo

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (29), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.

