'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (25)

No capítulo desta segunda-feira (25) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, Albiere realiza exame em sinal existente nas costas de Lucas.

Resumo O Clone de hoje, segunda (25)

Albieri se emociona olhando a foto de Diogo. Lucas se queixa do pai, enquanto Albieri o examina. Deusa fica triste por Simone preferir adiar por um mês o início do processo de fertilização. Said recebe um telegrama de Mohamed alertando-o sobre Jade, mas ele nada fala para Nazira.



Os dois conversam pelo telefone e Said avisa que vai resolver o problema sozinho. Leônidas não quer nem ouvir falar do casamento e Lucas se exaspera. Ali chega ao Brasil avisando que vai levar Jade de volta para o Marrocos. Concorda, porém, que ela não se case com Said, embora não permita, no entanto, que ela se case com Lucas, mesmo que ele se converta.



Maysa vai almoçar na casa de Lucas. Deusa dá um show na pista. Albieri se empolga com a possibilidade de fazer um clone de Lucas. Simone colhe 32 óvulos de Deusa. Depois de muitos conflitos, o cientista resolve tentar a experiência. Nazira chega ao Rio e pega Jade em flagrante fugindo para ir se encontrar com Lucas.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (25), ela será exibida às 16h40, logo após a Sessão da Tarde.

Qual o ano de estreia de 'O Clone'?

'O Clone' foi lançada originalmente no dia 1 de outubro de 2001, sendo finalizada no dia 14 de junho de 2002. Ao todo, o folhetim exibiu 221 capítulos na Rede Globo.