'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (20)

No capítulo desta segunda-feira (20) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde, Albieri passa por grande preocupação por conta de exames de DNA.

Resumo O Clone de hoje, segunda (20); Exames de DNA preocupam Albieri

Albieri se preocupa ao saber que o resultado do exame de DNA foi contestado por quatro laboratórios. Mel se encanta com o presente que recebe de Xande: um coraçãozinho para ter sorte no amor. Edvaldo se esconde de Nazira. Lucas e Jade se encontram na praia e se beijam.

Leônidas procura Lucas na festa de Natal. Lucas e Jade fazem amor. Latiffa se preocupa porque Jade não chega no hotel. Nazira ensina aos sobrinhos a dançar pagode. Jura manda convidar Mohamed e família para a ceia de Natal. Lobato toma algumas doses. Lucas confessa que Jade trouxe de volta o homem sonhador que ele era.

Jade conta que fugiu dele no passado porque Said ia matá-lo. Ele pede que os dois fiquem juntos para sempre, mas ela vai embora atordoada. Leônidas tranca Lobato completamente bêbado no quarto, Carol vai embora sem entender o sumiço de Lobato. Ali pressiona Jade, que nada fala. Lucas percebe que não entregou o colar para Jade.



Edna se chateia por Júlio ter sugerido que ela possa ter trocado os exames. Alicinha insiste com Albieri que a tia está muito cansada. Lucas pede o divórcio para Maysa.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (20), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

