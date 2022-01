'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (10)

No capítulo desta segunda-feira (10) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Albieri revela para Lucas que fez um clone de Lucas.

Jade finge estar feliz e Khadija aprova a decisão do pai. Jade pede ajuda a Zoraide para visitar Lucas no hospital. Jade entra no quarto de Lucas e dá de cara com Abdul. Ela espera ele sair e finalmente se encontra com Lucas. Os dois juram que irão enfrentar tudo para ficarem juntos.



Mel vai atrás de Xande e os dois se beijam. Jade se incomoda ao ouvir Said conversando pelo telefone com Maysa. Maysa diz a Lidiane que está pensando em ter um caso com Said.



Albieri diz para Ali que fez um clone de Lucas, mas Ali acha que é brincadeira.

