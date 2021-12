'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (30)

No capítulo desta quinta-feira (30) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Leônidas avisa Mel e Maysa que Lucas vai embora para Marrocos com objetivo de casar com Jade.

Resumo O Clone de hoje, quinta-feira (29); Lucas avisa que quer casar com Jade

Lucas abre mão da vida no Brasil para viver com Jade. Após discussão com o pai, ele deixa a casa da família.

Maysa e Mel são avisadas por Leônidas de decisão de Lucas. "Foi para o Marracos, pro Marrocos. Disse que ia se casar com ela", esbraveja o empresário.

Mel fica intrigada quando o avô conta que o pai vai se casar com outra mulher. Albieri sai da clínica sem falar com Edna. Alicinha aconselha à tia a ser dura com o marido. Maysa conta a Said que o marido pediu o divórcio porque se reencontrou com um antigo amor. Tavinho se preocupa porque não faz tanto sucesso mais com as mulheres.

Ali sabe que Lucas está chegando ao Marrocos. Samira vai à praia de biquíni. Nazira sofre porque Mohamed ainda está pensando se vai dar uma passagem para Edvaldo ir ao Marrocos. Ali proíbe Jade de sair sozinha. Ela jura que não combinou nada com Lucas.



Maysa explode ao saber que o marido foi atrás de Jade e briga com Leônidas. Mel sai correndo na chuva e Xande vai atrás dela. Deusa quer saber se Edvaldo ainda quer casar com ela. Leônidas procura Yvete e os dois se abraçam e beijam. Xande e Mel se beijam.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (30), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

