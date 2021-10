'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (28)

No capítulo desta quinta-feira (28) da novela 'O Clone', que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a 'Sessão da Tarde', Lucas busca se aconselhar com Yvete, que sugere que ele vá ao Marrocos atrás de Jade.

Resumo O Clone de hoje, quinta (28)

Jade se lembra de Lucas durante o casamento com Said.

Zoraide oferece ajuda a Jade para enganar a todos no teste de virgindade, mas ela se recusa.

Albieri fica atônito ao descobrir sobre a gravidez de Deusa. Edna se espanta com a reação do médico.

Simone reafirma que o doador se parece com Edvaldo.

Jade vai para o quarto com Said, que lava seus pés. Os dois vão para a cama e deixam todos na sala à espera, ansiosos. Jade teme ser morta ao Said descobrir que ela não é mais virgem.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (28), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.