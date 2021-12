'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (23)

No capítulo desta quinta-feira (23) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Lucas marca um encontro com Jade .

Resumo O Clone de hoje, quinta (23); Lucas programa encontro com Jade

Deusa recebe telegrama de Leo com um aviso que está voltando. Julio recebe uma reclamação de erro do exame de DNA. Said confessa à Jade que tem ódio de Lucas.

Maysa conta a Lidiane das intenções de atrair Said. Lucas estranha o bom humor da esposa.

Veja trecho:

Olha que essa vingança acaba aproximando Lucas e Jade #OClone pic.twitter.com/hbC14KRhh1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 23, 2021

Discretamente, Lucas marca um encontro com Jade. Maysa diz que quer seduzir Said e fazer Jade sofrer. Jade teme, mas acaba entrando no apartamento de Lucas.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (23), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.