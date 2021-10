'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (21)

No capítulo desta quinta-feira (21) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, Jade deixa família para viver com Lucas.

Resumo O Clone de hoje, quinta (21)

Jade escreve uma carta para tio Ali avisando que não volta para Marrocos. Latiffa fica pasma ao vê-la partir, mais ainda quando ela avisa que o seu amor é Lucas.



Maysa entra no quarto de Diogo e se espanta ao dar de cara com Lucas. Maysa se emociona ao ver a sua foto na cabeceira de Diogo e chora muito, sendo consolada por Lucas.

Veja trecho:

Latiffa telefona para Zoraide e avisa que Jade fugiu. Lucas, constrangido, explica para Jade que não pode levá-la para morar em sua casa. Conta da morte de Diogo e dos seus problemas e vai com ela até a clínica de Albieri. Edna propõe a Albieri que eles se casem logo e que Dr. Molina e Penélope Brown sejam os padrinhos.



Deusa está contente porque foi avisada que o doador já foi encontrado. Yvete está disposta a entregar as suas contas para Leônidas pagar. Albieri se lembra de uma conversa com Diogo sobre a possibilidade de fazer um clone humano.



Quando Lucas retorna para o carro, Jade foi embora. Albieri fica sem ar ao saber que a amada de Lucas é a sobrinha de Ali. Yvete consegue conversar com Leônidas, ela acha que ele tem outra, ameaça um escândalo e ele vai embora do bar. Lucas bate na casa de Jade, mas Latiffa não atende. Nazira decide passar um tempo no Brasil. Na rua, Yvete dá de cara com Lucas.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (21), ela será exibida às 16h40, logo após a Sessão da Tarde.

Qual o ano de estreia de 'O Clone'?

'O Clone' foi lançada originalmente no dia 1 de outubro de 2001, sendo finalizada no dia 14 de junho de 2002. Ao todo, o folhetim exibiu 221 capítulos na Rede Globo.