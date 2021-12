'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (2)

No capítulo desta quinta-feira (2) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade passa mal e descobre gravidez.

Resumo O Clone de hoje, quinta (2)

Said proíbe Jade de sair de casa, enquanto morar com ele e começa a procurar uma noiva. Ali vai ao restaurante onde Said conhece pretendentes e põe defeito em todas.

Jade passa mal e o médico examina: "ela está grávida",diz o profissional.

Assista trecho:

Jade já pode comemorar: Said desistiu do casamento! Mas...... nem tudo saiu do jeito que ela esperava 👁️👁️ #OClone pic.twitter.com/NDQDcKWkoL — TV Globo (@tvglobo) December 2, 2021

Jade chora quando Zoraide avisa que ela não está mais divorciada. Nazira se decepciona ao saber da gravidez.

Said reza e agradece ao saber que vai ser pai. Ali e Zoraide dançam de felicidade.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (2), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.

