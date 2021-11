'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (18)

No capítulo desta quinta-feira (18) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Albieri é questionado por Júlio sobre inseminação artificial do filho de Deusa.

Resumo O Clone de hoje, quinta-feira (18)

Leônidas e Yvete se encontram e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Leônidas confessa que não conseguirá passar por cima da culpa de Diogo ter morrido sem falar com ele, por culpa de Yvete.

Mohamed dita uma carta para Latiffa escrever, pedindo perdão à Nazira. Said mostra para Jade a notícia do nascimento de Mel. Nazira briga com Said.

Júlio insiste com Albieri em saber o que deu errado na inseminação de Deusa, e acha que deve ser feito um exame de DNA em Leo. Albieri tem certeza de que precisa sair do Brasil.



Yvete marca encontro com antigo pretendente. Maysa acha o colar de Jade e pergunta ao marido se é um presente para ela.

Legenda: Maysa acha o colar de Jade Foto: Reprodução/TV Globo

Lucas mente que o colar era da mãe. Dalva olha-o, censurando. Dunia, uma das mulheres de Ali, faz escândalo. Júlio insiste que Deusa tem de ser informada. Yvete vai com Armando no mesmo local em que esteve com Leônidas e o pede em casamento. Deusa chega na clínica, Albieri pede para ficar a sós com ela e, em vez de falar sobre o embrião, convida-a para morar no exterior e fazer um curso de dança bancado por ele.

Leônidas decide pagar a obra da loja de Yvete, e ela aceita. Edvaldo e Deusa se reconciliam.

Maysa descobre que o colar era de Jade. Mocinha garante que seu neto não vai para o exterior. Júlio contesta a decisão de Albieri. Latiffa dança para Mohamed para que ele não pense em filhos. Yvete coloca as despesas de seu casamento e da lua-de-mel nas contas da obra, para Leônidas pagar. Maysa pega o colar. Jade tira o seu passaporte e dinheiro do cofre de Said.



Legenda: Jade chora ao ver notícia em jornal sobre nascimento de filha de Lucas e Maysa Foto: Reprodução/TV Globo

Que horas começa 'O Clone' hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (11), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.