'O Clone': veja resumo da novela desta quinta-feira (11)

No capítulo desta quinta-feira (11) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Zoraide manda Jade infernizar a vida de Said.

Resumo O Clone de hoje, segunda (8)

Zoraide faz o pedido a Jade e diz que ela espere Said gritar três vezes: eu te repudio. Albieri vai ver o afilhado e Mocinha acha que ele é o pai. Enquanto isso, Zoraide embarca para o Brasil. Lucas vai à casa de Ali e se encontra com Jade.

Jade finge frieza e manda que ele seja feliz com a esposa. Logo depois, chama o criado e pede que ele coloque Lucas para fora da casa. Ele sai gritando que não a quer mais também.

Maysa arruma o quarto do bebê. Said e Ali ficam loucos ao saberem que Lucas esteve na casa. Jade vira o jogo e acusa o marido de difamá-la, já que ela não fugiu. Mocinha alerta Deusa que Albieri vai tirar Leo dela.

Albieri fica preocupado com a possibilidade de Mocinha levar o neto para morar com ela. Jade prepara um carneiro cheio de sal para Said, que não se aborrece. Lucas vê Jade na rua e ela se abraça com o marido.

Zoraide estranha a alegria de Nazira. Leônidas desliga o telefone na cara de Yvete. Lucas decide ir para um hotel ao saber que Maysa voltou a morar na casa. Leônidas passa mal.

Zoraide e Latiffa ficam em casa e Nazira disfarça para conversar com Edvaldo no jardim. Ao saber do pai, Lucas volta correndo. Maysa surpreende-o dizendo que está grávida.

Que horas começa 'O Clone' hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (11), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.