'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (5)

No capítulo desta quarta-feira (5) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Said quer colocar Jade e Lucas frente a frente em jantar.

Resumo O Clone de hoje, quarta-feira (5); Said quer realizar jantar com Jade e Lucas

Saide quer colocar Jade e Lucas frente a frente em jantar realizado por ele em recepção em Marrocos. Ela pede ajuda ao tio Ali para se livrar de encontro, mas ele nega.

"Eu acobertei os seus malfeitos para proteger o nome da nossa casa. Eu tinha esperança que Ala iluminasse você e conduzisse você para o caminho certo. Você não segurou a mão que Ala estendeu pra você!", disse Ali.

Veja trecho:

Said quer seguir com jantar ofertado a Lucas e Lobato, mesmo após ter descoberto a esposa vestida de dançarina.

O cantor Saffina se declara para Yvete. Clarice surpreende Escobar. Nazira avisa que vai ao desfile de carnaval, mas Mohamed proíbe.

Jade volta para a casa de Ali e dá de cara com Said. Ele tira o seu manto e vê que ela está com a roupa de dança.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (5), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.