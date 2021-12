'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (29)

No capítulo desta quarta-feira (289) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Lêonidas briga tem discussão com Lucas.

Resumo O Clone de hoje, quarta-feira (29); Leônidas briga com Lucas

Leônidas grita com o filho que a empresa vai falir por causa da irresponsabilidade dele. Jade pede ao marido que não se encontre com Maysa. Nazira e Edvaldo se encontram no bar e ela convida-o para visitar o Marrocos. Yvete marca encontro entre Jade e Lucas na sua casa.

Alicinha tira o diário da gaveta e começa a lê-lo. Albieri tem um ataque ao vê-lo fora do lugar e briga com Edna. Jade volta para o Marrocos. Lucas reage ao saber que Jade partiu sem avisá-lo. Mel e Xande conversam sobre amores. Nando e Cecéu começam a estagiar na empresa de Leônidas.

Legenda: Alicinha abre diário de Albieri Foto: Reprodução/TV Globo

Escobar constata que o primeiro exame feito por Albieri estava mesmo errado. Julio acha que houve troca das etiquetas. Karla se inscreve para ser bailarina de TV. Lucas arruma as malas e avisa que está indo para o Marrocos. Mocinha vê pela janela a chegada da filha.

Que horas começa a novela?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (29), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.