'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (15)

No capítulo desta quarta-feira (15) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Albieri conta para Lucas que encontrou Jade em um restaurante.

Resumo O Clone de hoje, quarta (15); Albieri diz para Leo ter encontrado Jade no Brasil

Said pede desculpas a Jade. Ao dar de cara com Yvete na sala de sua casa, Leônidas sai correndo. Yvete sai gritando atrás. Maysa acha que ela é uma das amantes de Lucas e repreende o marido.



Albieri fica surpreso ao ler a notícia do primeiro clone humano. Deusa fica horrorizada ao pensar num clone. Leônidas quer investir em clonagem.

Veja trecho:

O reencontro de Jade e Lucas está cada vez mais perto de acontecer 🗣️ #OClone pic.twitter.com/r0dQ3LBj12 — TV Globo (@tvglobo) December 15, 2021

Lucas diz que ele e Diogo sonham em ver um clone para fazer as vontades do pai. Lucas reage ao saber que Albieri se encontrou com Jade.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (15), ela será exibida às 16h40, logo após a "Sessão da Tarde".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn