"O Clone": veja o resumo da novela desta terça (25)

No capítulo desta terça-feira (25) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h45 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Edna deseja tirar Alicinha de clínica de Albieri.

Zoraide conta a Ali que Amina vai para o Rio e pede para ir também, pois está preocupada com Jade. Edna insiste com Albieri que Alicinha se afaste da clínica. Xande alerta Mel sobre as dificuldades que os aguardam.

Eles prometem que até o final do mês estarão morando juntos. Leo pede que Edvaldo ajude-o a encontrar Albieri.

Que horas começa O Clone hoje?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (25), ela será exibida às 16h45, logo após a "Sessão da Tarde".

